Investita mentre attraversa la strada: donna gravissima

Sono gravissime le condizioni della donna investita a Inverigo, a cavallo tra le province di Lecco e Como, nella tarda mattinata di venerdì 19 aprile. L'80enne stava attraversando la strada in via General Cantore quando è stata colpita da un veicolo non noto ed è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, colpendo anche un ciclista che era di passaggio in quel tratto ed è rovinato a terra.

Colpito anche un ciclista

Il pedone ha rimediato traumi multipli ed è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio: sul posto sono giunti l'elisoccorso fatto decollare da Villa Guardia (Como), un'ambulanza e un'autoinfermieristica; i sanitari hanno ospedalizzato la donna in codice rosso e con le manovre di rianimazione in corso al momento dell'arrivo presso il nosocomio Fatebenefratelli di Erba. Il ciclista da lei colpito, invece, non ha fortunatamente rimediato ferite e non si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

Le indagini per ricostruire la dinamica sono state affidate ai carabinieri.