Donna investita in via Ugo Foscolo: soccorsi urgenti

Serio incidente in via Ugo Foscolo. Una donna di 72 anni è stata investita nella zona in cui si trovano le strisce pedonali disegnate all'incrocio con via Fiume: la chiamata al Nue 112 ha portato all'allertamento della centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; mobilitati in codice rosso i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che si sono portati sul posto e si sono presi cura della signora insieme a un'automedica.

Iscriviti al canale Whatsapp di LeccoToday

A Olate si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Lecco, che hanno raccolto le testimonianze e verbalizzato il tutto. La 72enne, nel frattempo, è stata ricoverata in ospedale in codice giallo: ferite serie, ma meno gravi del previsto, per la donna.