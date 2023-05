Ciclista investito sulla Briantea: finisce in ospedale

Ciclista investito durante la mattinata di mercoledì 3 maggio. Poco dopo le 9 un uomo di 68 anni è stato travolto mentre stava pedalando lungo via Spluga, al confine tra Merate e Cernusco Lombardone, all'altezza dell'incrocio con via Sala Vitale. Secondo quanto appreso, le condizioni del ciclista non sarebbero particolarmente preoccupanti: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i volontari della Croce Bianca di Calusco d'Adda.

Arrivati sulla Briantea, i soccorritori hanno stabilizzato il 68enne e l'hanno predisposto per il ricovero in ospedale: caricato sull'ambulanza, lo stesso è stato trasportato presso il vicino ospedale Mandic di Merate e accettato in codice verde.