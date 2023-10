Sbanda sull'asfalto viscido e colpisce un pedone: soccorsi urgenti

Serio incidente nella tarda mattinata di mercoledì 25 ottobre. Intorno alle 10.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la carambola che ha coinvolto un anziano automobilista e un pedone lungo la Strada Provinciale 51 a Casatenovo. Il 90enne alla guida della quattro ruote avrebbe sbandato all'incrocio con via San Pietro, nella zona del centro commerciale, e avrebbe così colpito un pedone di 39 anni fermo a lato della carreggiata. A seguito del sinistro l'auto si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati, con il codice rosso di massima gravità , i sanitari della Croce Rossa di Casatenovo, dell'Avps Vimercate e a bordo di un'automedica: i feriti sono stati trasportati in ospedale di codice verde e codice giallo, mentre sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'autoveicolo. L'intervento durato circa un ora e mezza.