Investito lungo la Lecco-Bergamo, giovane soccorso d'urgenza

Brutto incidente con un pedone investito e soccorso d'urgenza lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. L'allarme è scattato alle ore 18.50 di oggi, martedì 2 luglio, in corso Dante, zona Gallavesa, a poca distanza dal confine con Vercurago. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio un uomo di 27 anni travolto da un'automobile. A quell'ora la ex statale 639 è sempre molto trafficata.

La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e l'auto con il medico. Dopo le prime cure portate sul posto, il 27enne è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.