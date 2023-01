Investito a Merate, muore uomo di 87 anni

Tragico incidente stradale a Merate. Un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo via Como, sulla Sp54, all'altezza del civico 50. Ancora scarse le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'investimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio.

L'allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 18 e sul posto si sono presto portati i soccorsi in codice rosso con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, ma per l'anziano non ci sarebbe stato purtroppo più nulla da fare.

L'uomo- che risiederebbe nel vicino comune di Cernusco Lombardone - è deceduto sul posto a seguito del violento impatto con il veicolo e la successiva caduta a terra. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.