Tragedia lungo le strade di Monte Marenzo. Poco dopo le 23 di mercoledì 25 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un investimento avvenuto in via San Carlo, all'incrocio con la Strada Statale 639 Bergamo-Lecco che percorre la zona industriale, tratto noto per la sua pericolosità durante le ore notturne vista la viabilità spesso scarsa.

Investimento mortale a Monte Marenzo

Nell'incidente sono stati coinvolti un uomo di 68 anni e la vittima, un uomo di 73 anni: sul posto sono stati inviati i sanitari della Croce Rossa di Valmadrera e un'automedica, ma non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del malcapitato. I delicati rilievi sono stati affidati ai carabinieri; allertati anche i vigili del fuoco.