Tragedia a Dervio: pedone investito in via Badoglio, morto sul colpo

Investimento mortale nella mattinata di Dervio. Poco dopo le 11 la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha ricevuto una chiamata per intervenire con la massima urgenza in via Badoglio, nel cuore della località Corenno Plinio: lì Teo Manni, 68enne gestore del Campeggio Europa, è stato investito da un'autovettura in transito, accusando delle lesioni apparse fin dal primo momento gravissime.

Morto sul colpo

Nonostante l'intervento di varie squadre di soccorritori, con i volontari della Croce Rossa di Colico, l'autoinfermieristica, l'elicottero di stanza a Villa Guardia (Como) e i pompieri fatti arrivare in loco, Manni, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, è stato dichiarato morto sul colpo. La ricostruzione del sinistro mortale, comunque sufficientemente chiara, è affidata ai carabinieri.

La vittima

Come fatto sapere dal sindaco Stefano Cassinelli, il 68enne era “proprietario di un terreno in quella zona e in quel momento stava attraversando sulla Strada Provinciale. Il colichese alla guida dell'auto, che andava da Colico verso Lecco, ha riferito di averlo visto all'ultimo momento e di non aver potuto evitare l'impatto”. Dopo essere stato colpito dalla quattro ruote, l'uomo è stato schiacciato dalla stessa. Il magistrato, vista la dinamica molto chiara, ha deciso di non venire sul posto e ha ordinato il sequestro del veicolo, che presenta il parabrezza sfondato, per gli accertamenti del caso.

Si trattava di una persona molto conosciuta in paese, dato che aveva in gestione il campeggio di Dervio: “Era una persona molto solare e sempre disponibile - l'ha ricordato il sindaco Cassinelli -. Quando il Comune ha avuto bisogno, si è sempre messo a disposizione. Come Amministrazione siamo molto vicini alla famiglia e particolarmente dispiaciuti per l'accaduto, in particolar modo dato che è zio di un consigliere comunale”.