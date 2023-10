Investito davanti alla Moto Guzzi: uomo soccorso d'urgenza

Allarme a Mandello del Lario. Poco dopo le 9.30 di martedì 24 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'investimento di un pedone avvenuto sotto la pioggia in via Emanuele Vittorio Parodi a Mandello del Lario, di fronte alla Moto Guzzi. Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte due persone, due uomini di 72 e 83 anni: sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e i sanitari a bordo di un'automedica, che hanno stabilizzato il ferito e l'hanno preparato per il trasferimento in ospedale.

Caricato sull'ambulanza, l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero: arrivato in via dell'Eremo, è stato ricoverato in pronto soccorso e gli è stato assegnato un codice giallo.