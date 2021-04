Ancora lavori sul Ponte Manzoni: lunghe code a Lecco e nei dintorni

Sono tante le segnalazioni di rallentamenti arrivate in queste ultime ore in redazione. Svariati viaggiatori hanno lamentato lunghe code sul Ponte Manzoni, meglio conosciuto come "terzo ponte", della Strada Statale 36 e sulle arterie di collegamento: i problemi sono derivati dal cantiere installato, in direzione nord, all'altezza del km 49+300 dai tecnici di Anas, necessario per procedere con il ripristino di un giunto di dilatazione presente sul frequentato viadotto cittadino.

Forti rallentamenti si stanno verificando anche in corso Bergamo, arteria che collega la città capoluogo a Vercurago, dove si sarebbe verificato un sinistro stradale.