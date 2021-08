Auto si ribalta all'incrocio, cinque persone coinvolte nell'incidente

Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio tra le vie Petrarca e Milazzo, a Lecco. Dopo un iniziale allarme in codice rosso, l'intervento dei soccorsi è fortunatamente proseguito in verde

Tanta paura, ma per fortuna non ci sarebbero feriti gravi a seguito dell'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 agosto, al confine tra i rioni di Castello e Santo Stefano a Lecco.

Un'automobile di colore bianco che stava viaggiando in via Petrarca si è ribaltata finendo sul fianco: dopo l'allarme al 118 sul posto si sono subito portati i soccorsi con due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale di Lecco. Allertata anche la Stradale.

Stando alle prime informazioni raccolte, nell'insolito incidente sono rimaste coinvolte ben cinque persone: due uomini di 53 e 55 anni, due donne di 48 e 54, e una ragazzina di 15 anni. Più precisamente il ribaltamento della macchina è avvenuto all'incrocio semaforico tra via Petrarca, via Milazzo e via Pasubio.

Dopo un'iniziale allerta scattata in codice rosso alle ore 17.30, l'intervento dei soccorsi è fortunatamente proseguito in codice verde: non ci sarebbero dunque persone ferite in modo serio.