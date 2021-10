Veicolo in avaria sulla Lecco-Ballabio. Strada chiusa, code in città

Strada Statale 36 rac, meglio nota come nuova Lecco-Ballabio, chiusa nel pomeriggio di martedì 19 ottobre a causa di un mezzo pesante in avaria in salita. Stando a quanto riferito da fonti Anas, il mezzo sarebbe fermo intorno al chilometro 2+550 della frequantata arteria cohe collega la città capoluogo alla Valsassina; poco dopo le ore 14 i tecnici dell'azienda hanno chiuso l'ingresso nella zona dell'ospedale "Manzoni".

Code a Lecco

Invevitabile il formarsi di code all'interno della città, soprattutto nel rione di Laorca lungo la vecchia Lecco-Ballabio, e lungo viale Adamello, viale Montegrappa, via dell'Eremo e via Tonio da Belledo.