Incidente lungo la Lecco-Bergamo, moto a terra e due giovani soccorsi

È ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Una moto avrebbe impattato con un altro veicolo finendo poi a terra: sulla due ruote viaggiavano un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 17 che hanno riportato alcune ferite a seguito del violento impatto con l'asfalto.

I soccorsi sono scattati in codice giallo alle 14.30 di martedì 10 gennaio. Sul posto - in corso Europa all'altezza del civico 44 - si sono presto portati l'ambulanza della Cri di Lecco e gli agenti della Polizia locale di Calolzio. Dopo le prime cure portate sul luogo dell'incidente, i due giovani sono poi stati trasferiti all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo e verde.