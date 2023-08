Anziana investita fuori dall'ospedale: soccorsi urgenti

Soccorsi in codice rosso nella tarda mattinata di giovedì 17 agosto. Una donna di 81 anni è stata investita in via dell'Eremo, di fronte all'ospedale Manzoni e in prossimità della rotonda che permette di accedere alla nuova Lecco-Ballabio. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue 112) ha allertato i soccorritori: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto una squadra della Croce San Nicolò e un'automedica arrivata proprio dal nosocomio.

La donna è stata imbarellata e trasportata al vicinissimo pronto soccorso, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Rilievi affidati alla Polizia locale cittadina.