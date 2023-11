Statale 36, incidente con auto ribaltata lungo la Lecco-Ballabio. Soccorsi in azione

Un altro incidente con un veicolo ribaltato lungo le strade lecchesi. L'ultimo sinistro in ordine di tempo si è registrato poco dopo le 7.30 di questa mattina, mercoledì 15 novembre in galleria lungo la SS36 Racc “Raccordo Lecco Valsassina”. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e, al momento in cui stiamo scrivendo (ore 9.15) è temporaneamente chiuso il tratto dal km 3,000 al km 2,000, in direzione Lecco,nel territorio comunale della città capoluogo, per motivi di sicurezza.

Dopo lo spavento iniziale con intervento dei soccorsi in codice rosso, fortunatamente l'incidente è apparso meno grave del previsto. A rimanere ferito un automobilista di 33 anni, poi trasferito nel vicino ospedale Manzoni in codice verde. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Code e diversi disagi al traffico, soprattutto lungo la "vecchia" Lecco-Ballabio.