Colpito da un malore mentre è in bicicletta: 57enne gravissimo

Codice rosso. Era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la Strada Provinciale 145 quando, probabilmente per un malore, è caduto a terra. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate l’uomo di 57 anni che intorno alle 11.45 di lunedì 7 agosto è stato vittima di un incidente lungo la provinciale Vimercate-Lecco.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, come riferito da MonzaToday.it. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato l’ambulanza e l’automedica. Le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Vimercate. A ricostruire la dinamica dell’incidente la polizia locale di Vimercate anche se, molto probabilmente, all’origine della drammatica caduta c’è stato un malore.