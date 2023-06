Incidente con auto ribaltata lungo la Sp72 a lago, soccorso un uomo

Dopo lo spavento iniziale con l'intervento dei soccorsi in codice rosso, sono poi risultate fortunatamente meno gravi le condizioni dell'uomo alla guida della vettura che si è ribaltata oggi lungo la Sp72. L'incidente è avvenuto alle ore 11.45 di martedì 6 giugno a Mandello del Lario, lungo la strada provinciale che costeggia il lago, a pochi passi dal confine con Abbadia. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio dal comando di Lecco, l'ambulanza del Soccorso Bellanese inviata dal 118 e gli agenti della polizia locale.

Alla guida della macchina di grossa cilindrata viaggiava un uomo di 73 anni, poi trasferito all'ospedale di Lecco in codice verde. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'automobilista avrebbe fatto tutto da solo, con la macchina finita sotto sopra dopo essere uscita di strada sbattendo contro il guard rail, mentre viaggiava in direzione Lecco. Nelle prossime ore verrà stabilita con maggiore esattezza la dinamica dell'accaduto. Anche grazie al lavoro di messa in sicurezza svolto dai pompieri, coadiuvati dagli agenti mandellesi, l'area dove è avvenuto lo schianto è stata messa presto in sicurezza e la viabilità riaperta.