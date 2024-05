Incidente a Merate, ciclista soccorso in gravi condizioni

Grave incidente stradale con un ciclista investito questa mattina a Merate. Lo schianto tra un'auto e una bici è avvenuto alle ore 10.15 di sabato 4 maggio in viale Giuseppe Verdi. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'uomo di 83 anni che viaggiava in sella alla propria bicicletta. L'impatto sarebbe stato così violento da provocare la rottura del parabrezza della macchina.

Non appena scattato l'allarme, Areu - l'Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce bianca e l'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ciclista è stato tarsferito sempre in codice rosso all'ospedale Mandic. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.