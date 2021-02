Merate, autobus e vettura si scontrano: due persone finiscono in ospedale

Incidente nel pomeriggio di mercoledì all'incrocio in Via Trieste, ancora da stabilire la dinamica dello scontro. Traumi per una donna di 30 anni e un uomo di 58

L'incidente avvenuto in Via Trieste a Merate

Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 febbraio, in Via Trieste a Merate. Un autobus si è scontrato con un'automobile all'incrocio, nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone.

Subito sul posto si sono portati i mezzi di soccorso, con l'intervento dell'ambulanza della Croce Bianca e di un'automedica. In Via Trieste, per i rilievi dell'incidente, sono giunte anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco per le operazioni di sgombero dei mezzi. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica che ha causato l'impatto.

Tra le persone ferite, una donna di 30 anni ha riportato un trauma toracico ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Merate, mentre a un uomo di 58 anni è stata diagnosticata una contusione al torace e all'addome; anche per lui trasporto al Mandic in codice giallo.