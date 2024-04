Pedone investito e soccorso in gravi condizioni a Merate. L'incidente stradale è avvenuto alle 10 di oggi, sabato 20 aprile, tra via Giuseppe Verdi e via Fratelli Cernuschi, in una zona centrale della città. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. Ad avere la peggio un uomo di 56 anni travolto da un veicolo mentre stava camminando.

I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono partiti in codice rosso, massima gravità. Sul posto si sono presto portati l'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e l'elisoccorso decollato da Milano. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 56enne è stato poi trasferito sempre in "rosso" in ospedale con l'elicottero. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.