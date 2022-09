Un altro incidente tra auto e moto, giovanissimo finisce in ospedale

Schianto tra un'auto e una moto poco dopo mezzogiorno di oggi a Merate. Nell'incidente - avvenuto lungo via Bergamo - sono rimasti coinvolti un ragazzino di 14 anni, un 18enne e un uomo di 33 anni. Ad avere la peggio il più giovane dei tre, trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco con una frattura a una gamba.

Gli altri due feriti hanno riportato traumi minori e policontusioni: il 18enne ha rifiutato il ricovero, mentre il 33enne è stato trasportato in ambulanza al Mandic di Merate. Inizialmente si era temuto che il sinistro potesse avere esiti molto più seri e l'intervento del 118 era scattato in codice rosso, poi è stato "derubricato" in giallo e verde.

Sempre nella mattinata di oggi, sabato 17 settembre, l'elisoccorso di Areu era dovuto intervenire per un altro scontro a tra un'auto e una moto a Premana, in Valsassina.