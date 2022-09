Grave incidente a Missaglia, donna soccorsa in codice rosso

Grave incidente e intervento dei soccorsi in codice rosso a Missaglia per prestare aiuto a una donna rimasta ferita in modo molto serio. Lo schianto, con ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava, è avvenuto poco prima delle ore 15 di oggi, giovedì 15 settembre, lungo via Manzoni in località Maresso. Una volta scattato l'allarme, sul posto si sono presto portati l'elicottero di Areu decollato da Como, l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Allertati anche i caabinieri della Compagnia di Merate. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine l'esatta dinamica del sinistro. La donna, 49 anni di età, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco: ha riportato un politrauma alla testa, al torace e agli arti.