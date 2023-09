Soccorsi urgenti a Missaglia per un incidente tra due auto: 5 persone coinvolte

Violento schianto tra due auto questa mattina a Maresso, frazione di Missaglia. L'incidente è avvenuto alle 8.15 di martedì 12 settembre in via 25 Aprile, e ha visto coinvolte ben cinque persone, tra cui due bambini di 6 e 10 anni. Con loro anche una donna di 78 anni, un'altra di 43 e un uomo di 43 anni.

Ancora frammentare le informazioni a disposizione sull'accaduto. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono subito portate due ambulanze della Croce Bianca di Merate e di Besana Brianza in codice rosso, allertati anche carabinieri e vigili del fuoco.

Le condizioni delle persone a bordo dei due veicoli sarebbero poi apparse fortunatamente meno gravi del previsto: un paziente è comunque stato trasportato in ospedale in codice giallo, altri due in verde.