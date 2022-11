Incidente nella notte, giovane trasferito in ospedale

Incidente nella notte con auto ribaltata e un giovane trasferito d'urgenza in ospedale. Lo schianto è avvenuto alle ore 2.30 di sabato 26 novembre a Missaglia, in via Kennedy, all'altezza del civico 14. Ancora in corso di verifica l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'allarme al 118 è scattato in codice rosso. A bordo dell'auto si trovava un giovane di 27 anni: dopo i primi soccorsi portati sul posto, il paziente è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, in condizioni per fortuna meno gravi rispetto a quelle ipotizzate all'inizio dell'intervento. Ad entrare in azione l'equipaggio della Croce Bianca di Merate, allertati anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.