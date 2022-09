Schianto tra auto e moto a Monte Marenzo, coinvolti due ventenni

Schianto tra un'auto e una moto questa mattina a Monte Marenzo. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle ore 10 di venerdì 16 settembre, sono rimasti coinvolti due giovani di 20 anni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro: l'impatto è avvenuto lungo la Lecco-Bergamo in via Industriale, nella frazione della Levata.

Immediato l'allarme alla Centrale del 118 che ha inviato sul posto in codice giallo due ambulanze con gli equipaggi di Lecco Soccorso e della Croce Rossa di Lecco per prestare aiuto dai due ragazzi. Al momento in cui scriviamo (ore 11) l'intervento è ancora in corso. Allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco.