Un’altra auto ribaltata, soccorsi in azione

Un'altra auto finita sottosopra lungo le strade lecchesi. Dopo l'episodio allo svincolo della Statale 36 ad Abbadia dell'altra mattina e diversi altri casi avvenuti di recente tra città e territorio, questa mattina si è verificato un incidente stradale con ribaltamento di una vettura a Monticello Brianza.

Il sinistro è avvenuto lungo via Provinciale all'altezza del civico 86. Alla guida si trovava una giovane di 19 anni. L'allarme ai soccorsi è scattato alle 6:30 circa in codice giallo. Sul posto, insieme all'ambulanza inviata dal 118, anche i vigili del fuoco di Merate. Allertati inoltre i carabinieri. Per la 19enne non è stato necessario il trasporto in ospedale.