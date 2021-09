Caduta in moto, due ventenni trasferiti d'urgenza in ospedale

Paura per l'incidente avvenuto oggi pomeriggio, domenica 5 settembre, al Moregallo. L'allarme è scattato in codice rosso, l'intervento è poi proseguito in giallo

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre, lungo la strada statale 583 al Moregallo nel territorio comunale di Mandello. Per cause ancora in via di ricostruzione, una moto è uscita di strada e a seguito della violenta caduta sono rimasti feriti due giovani di 21 e 22 anni. Dopo l'allarme lanciato alle ore 17.40 al 118, sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso: un'ambulanza del Soccorso Bellanese, una della Cri di Lecco e l'auto con il medico a bordo. Allertata anche la Polizia stradale.

Le notizie sull'accaduto sono ancora in via di aggiornamento: è certo che per entrambi i motociclisti - un maschio e una femmina - è stato necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Dopo lo spavento iniziale, le condizioni di entrambi sono però apparse fortunatamente meno gravi rispetto all'inizio. Il trasferimento all'ospedale Sant'Anna di Como è stato infatti disposto in codice giallo. Il 22enne ha riportato un trauma cranico e contusioni varie. La 21enne, invece, un trauma a una spalla e contusioni.