Tragedia sulla Provinciale di Calco: motociclista muore in ospedale dopo una caduta

Il giovane, residente in Brianza, è stato ricoverato d'urgenza al "Mandic" in condizioni disperate

Tragedia avvenuta nella notte a Calco, lungo la Strada Provinciale 342 e all'altezza della curva dello sport. Il giovane Andrea Atza, 34enne residente a Veduggio, è morto dopo il ricovero in condizioni disperate all'ospedale "Mandic" di Merate: troppo gravi le ferite rimediate nella violenta caduta, che non hanno lasciato scampo al brianzolo.

La dinamica

Saranno i carabinieri della Stazione di Brivio a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro mortale, l'ultimo di una lunga serie avvenuti in quel punto, ma sembrerebbe che Atza abbia perso il controllo della sua due ruote, andando poi a sbattere contro un palo che, posto a bordo corsia, impedisce la svolta verso via San Giorgio. Intorno alle 23.30 i soccorritori della Croce Rossa di Merate, unitamente a un elicottero inviato da Villa Guardia (Como) e a un'autoinfermieristica, si sono portati sul luogo dell'incidente, cercando di fare il possibile per stabilizzare l'uomo; trasferito presso il nosocomio meratese intorno alle 00.25, è spirato poco più tardi.