Incidente frontale nella Bergamasca: Olginate piange Filippo Panzeri

Anche la comunità di Olginate piange la morte di Filippo Panzeri. Il 24enne residente a Cisano Bergamasco ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto durante la serata di giovedì lungo la Strada Provinciale 1 a Olmo al Brembo, comune della provincia di Bergamo. La famiglia del giovane è originaria di Olginate: qui vivono ancora i nonni paterni Angelo e Ornella, colpiti nel 2013 dall'improvvisa scomparsa di Stefano "Teto" Panzeri, papà di Filippo, a causa di un malore. L'uomo era dipendente della cooperativa "Il Grigio" Onlus, che aveva poi lanciato il progetto sociale del "PasTETOficio". Sull'incidente frontale avvenuto nella Bergamasca indagano le forze dell'ordine, chiamate a ricostruirne la dinamica: le occupanti dell'altro mezzo, una donna di 31 anni e una bimba, sono rimaste ferite in modo non grave.

Il saluto di Villa Valle e Cisanese

“È un giorno triste per il Villa Valle, che piange la scomparsa di Filippo Panzeri, preparatore atletico della squadra femminile. La Società, in questo difficile momento, è vicina al fratello e alla mamma Mariagrazia. Condoglianze a tutta la famiglia”’, ha scritto in un breve messaggio la società giallorossa. “Ciao Filippo. La nostra società piange la tragica scomparsa di Filippo Panzeri. Di Cisano Bergamasco, ventiquattrenne, è figlio di Mariagrazia e nipote di Roberto Regazzoni, il nostro storico Presidente. Filippo è stato giocatore, collaboratore, allenatore di settore giovanile in Us Cisanese, dalla stagione 2008/09. Ha collaborato nelle edizioni 2021 e 2022 per il Monza Cup, il Camp estivo organizzato dalla US Cisanese insieme al Monza. Ragazzo serio, buono, appassionato, si era fatto apprezzare da tutto l’ambiente per la sua sensibilità e solarità. Cresciuto e formatosi in US Cisanese, aveva intrapreso negli ultimi anni un percorso da tecnico di settore giovanile, ruolo che amava, parallelamente agli studi di Scienze Motorie e Sportive all’Universita’ Cattolica di Milano. Un drammatico incidente stradale l’ha strappato ieri sera alla nostra comunità. Tutto il nostro ambiente si stringe attorno a Mariagrazia, a Roberto e all’intera famiglia, esprimendo il proprio cordoglio e partecipando con un grande abbraccio al lutto”: così la Cisanese, storica società bergamasca.

I funerali si terranno lunedì 2 gennaio alle ore 10 presso la Chiesa di San Zenone a Cisano Bergamasco.