È morto il giovane motociclista coinvolto nell'incidente di Santa Maria Hoè

Purtroppo non ce l'ha fatta Mirco Fumagalli, il giovane biker caduto questa mattina in moto a Santa Maria Hoè. Le gravi ferite riportate nell'incidente, nel quale è rimasta coinvolta anche una 25enne, purtroppo non gli hanno lasciato lasciato scampo. Il 24enne, residente a Verderio, è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Manzoni di Lecco dove era stato trasportato con l'elisoccorso.

Il grave incidente era avvenuto alle ore 11 di oggi, domenica 16 maggio, in via Papa Giovanni XXIII lungo la Sp58 nel comune della Brianza lecchese. L'allarme era scattato in codice rosso e sul posto si erano subito portati l'elicottero di Areu da Como e l'ambulanza della Croce Bianca. Le condizioni di Mirco Fumagalli (nella foto tratta da instagram) erano subito apparse molto gravi a seguito dei traumi riportati nello schianto. Immediato il trasporto in ospedale in elicottero, ma purtroppo il giovane biker non ce l'ha fatta.