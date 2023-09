Tragico incidente nell'Oltrepò pavese. Lo schianto avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 1° settembre è costato la vita a Mario Corbetta, 84 anni, e ha causato serie ferie anche alla moglie Renata Ferrario, 77 anni: l'uomo, pensionato, viveva all'interno della frazione Rogoredo di Casatenovo. Secondo quanto riferito dalle testate locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 10 a Menconico, in località Giarola: la dinamica dello schianto avvenuto lungo la Sp ex SS461 potrebbe essere figlia di un improvviso malore, che ha portato la Yaris a sbandare pericolosamente fino al violento schianto contro il muro di un'abitazione.

Le condizioni dell'uomo sono apparse disperate sin dal primo momento e non si è riusciti a rianimarlo. La moglie è stata trasferita presso l'ospedale San Matteo di Pavia e non verserebbe in condizioni tali da metterla in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia stradale, entrati in azione con il supporto dei vigili del fuoco.