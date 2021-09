Grave incidente sulla Statale 36: 26enne sbalzato dalla moto, muore in ospedale

Un gravissimo incidente è costato la vita a un giovane motociclista. Purtroppo non ce l'ha fatta il centauro brianzolo sbalzato giovedì pomeriggio oltre il guard rail mentre percorreva in moto la Valassina, tratto brianzolo della Strada Statale 36. Inutili i soccorsi, tentativi di rianimazione, e il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Desio. Purtroppo il motociclista, 26 anni, residente in Brianza è morto.

L'incidente è avvenuto ieri, 9 settembre, intorno alle 14 nel tratto tra Seregno Sud e l'uscita di Seregno San Salvatore. A finire a terra, sbalzato a diversi metri di distanza, è stato un giovane centauro. Immediato l'arrivo dei soccorsi: l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elisoccorso.

Morto in ospedale