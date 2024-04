Incidente nel pomeriggio di domenica a Mandello del Lario, sulla Provinciale 72. Il sinistro si è verificato all'altezza del rettilineo adiacente la Gilardoni Raggi X, con lo scontro tra più veicoli, da quanto ricostruito diverse motociclette. In tutto, sono rimaste coinvolte cinque persone, fra cui una ragazza di 16 anni, un 44enne, un 48enne e una 55enne.

Immediatamente è scattata, in codice rosso, la chiamata al numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono state inviate le ambulanze del Soccorso degli alpini di Mandello e del Soccorso Bellanese, un'automedica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo, causando inevitabili disagi alla viabilità sulla Sp72, già congestionata dall'elevato flusso di veicoli in movimento in questa calda domenica. Per fortuna le condizioni delle persone coinvolte nello scontro si sono rivelate meno gravi di quanto preventivato: il trasporto in ospedale per alcune di loro è avvenuto in codice giallo.