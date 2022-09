Soccorsi in azione per un'auto ribaltata a Olginate

Un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi. L'ultimo episodio è avvenuto alle ore 14.30 di oggi, mercoledì 7 settembre, in via Redaelli a Olginate. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L'incidente stradale ha visto coinvolti un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 22.

Stando alle prime informazioni raccolte, la persona alla guida della macchina avrebbe perso il controllo della vettura sbandando e andando a ribaltarsi su un fianco. Dopo l'allarme al 118, sul posto sono prontamente giunti i Volontari del soccorso di Calolziocorte in codice giallo. L'intervento è quindi proseguito in verde. Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri. Non sono mancati disagi alla viabilità.