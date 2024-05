Giovanissimo investito a Olginate, necessario il trasporto in ospedale

Paura per un giovanissimo investito poco prima della mezzanotte tra sabato e domenica a Olginate. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 23.50 del 18 maggio in via Spluga, la Sp72 che attraversa il paese. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto.

Nell'impatto con un'auto è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni che stava proseguendo a piedi. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte, allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo le prime cure portate sul posto, il 15enne è stato trasportato, sempre in codice giallo, all'ospedale Manzoni di Lecco.