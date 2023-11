Incidenti e auto fuori strada, traffico in tilt tra Osnago e Cernusco

Doppio incidente e traffico in tilt lungo la strada provinciale 342 in zona Merate, nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 novembre. Un primo sinistro è avvenuto a Cernusco Lombardone in via Spluga coinvolgendo più veicoli e causando lunghi incolonnamenti in direzione Lecco.

Un altro schianto è avvenuto invece poco più tardi nella vicina Osnago, ma in direzione opposta: qui un'auto è uscita di strada finendo ribaltata su un fianco in un'avallamento, sempre a lato della strada ad alta percorrenza che attraversa la Brianza lecchese verso la tangenziale Est. L'incidente è avvenuto all'altezza del Penny market. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto e sulle condizioni delle persone coinvolte. In etrambi i casi sono dovuti intervenire sul posto i carabinieri.

Ma non è finita qui. Una ventina di chilometri più avanti - quando la Sp 342 dir diventa Sp72 a Garlate - un pedone di 71 anni è stato investito all'altezza di via Statale 95. Si tratta di una donna di 71 soccorsa in codice giallo.