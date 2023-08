Grave incidente in Brianza, coinvolto anche un bambino

Grave incidente con anche un bambino ferito in modo molto serio a Osnago. Il violento schianto tra due auto è avvenuto alle ore 19 di domenica 20 agosto lungo la strada provinciale (ex statale) 342 dir, nei pressi della rotatoria della Decathlon. Quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro. Si tratta appunto di un giovanissimo di soli 13 anni, di uomo di 57 anni, di una donna di 51 e di altre due persone di 59 e 26 anni.

Non appena allertati i soccorsi, sul posto si sono presto portate in codice rosso 4 ambulanze insieme all'auto con il medico a bordo, oltre ai carabinieri del vicino comando di Merate e ai vigili del fuoco. Una delle persone ferite è stata trasportata in ospedale sempre in "rosso" (massima urgenza) dai volontari di Vimercate: si tratterebbe del bambino. Le altre persone che viaggiavano a bordo delle due macchine, sono stati trasferiti in pronto soccorso in codice giallo e verde. Ancora al vaglio dei carabinieri l'esatta dinamica dell'accaduto.

La strada è stata momentaneamente chiusa al transito con la deviazione del traffico lungo le strade vicine per permettere lo svolgimento in sicurezza delle impegnative operazioni di soccorso (vedi foto di Pier Migliardi).