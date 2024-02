Carambola tra auto, investito un neonato: enorme spavento

Grandissimo spavento a Chiavenna. Intorno alle 14.30 di mercoledì 14 febbraio due autovetture si sono scontrate lungo via Rezia, ovvero la strada principale del comune sondriese: la carambola tra le due autovetture ha coinvolto anche tre pedoni - due adulti e un neonato in carrozzina -, feriti dal contatto con una delle due quattro ruote protagoniste del sinistro.

Ricoverati a Lecco

Secondo quanto riferito da fonti di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, il giovanissimo di 3 mesi in carrozzina è stato ospedalizzato in codice giallo presso l'ospedale di Lecco ma non presenta dei traumi evidenti, il 30enne con lui - verosimilmente il papà - ha rimediato un trauma al collo e a un arto inferiore ed è stato ricoverato in codice giallo al Manzoni, mentre la 44enne - portata all'ospedale di Chiavenna in codice verde - presenta dei traumi alla schiena, al bacino a un arto superiore. Ferito al collo anche il 31enne alla guida di un automobile - portato in codice verde a Gravedona -, mentre una 66enne e un 67enne non sono stati ospedalizzati.

Sul posto, oltre all'elisoccorso arrivato da Caiolo (Sondrio), sono arrivati un'autoinfermieristica, un'ambulanza e i carabinieri.