Auto esce di strada e si schianta: intervento dei soccorsi in codice rosso

Grave incidente con intervento dei soccorsi in codice rosso nella serata di giovedì 18 agosto a Pescate. Un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un'edificio in via Roma, lungo la Sp72. Impressionanti le immagini della vettura accartocciata a seguito dell'impatto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 21: immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto, insieme all'ambulanza dei volontari del Soccorso di Calolzio inviata dalla centrale del 118, anche i Vigili del Fuoco di Lecco con un'autopompa. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

I pompieri hanno estratto l'automobilista, un uomo di 31 anni, che si trovava all'interno della macchina, affidandolo alle cure del personale di Areu. Le condizioni dell'uomo, trasferito sempre in codice rosso all'ospedale di Lecco, sarebbero gravi.