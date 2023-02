Furgone esce di strada e finisce nel giardino di un'abitazione

Esce di strada con il furgone e finisce nel giardino di un'abitazione. Stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero feriti gravi, ma resta comunque impressionante l'immagine del veicolo ribaltato oltre la recinzione di una casa di Pescate. I fatti si sono verificati poco dopo le ore 13:30 di oggi, giovedì 2 febbraio, nel comune appena a sud di Lecco.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sul posto da Lecco con 2 mezzi, tra cui un'autogrù necessaria per il recupero del furgone ribaltatosi nel giardino a seguito di un'incidente. Dopo aver messo in sicurezza la zona, in via Promessi Sposi, i pompieri hanno recuperato il mezzo. L'intervento di soccorso (di cui potete vedere le immagini) è durato circa 2 ore.