Incidente lungo la Sp72 a Pescate, due persone soccorse

Soccorsi in azione nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 agosto per prestare aiuto a due giovani rimasti coinvolti in un incidente stradale a Pescate. Lo schianto è avvenuto alle ore 3.15 in via Roma, lungo la Strada provinciale 72, all'altezza del civico 132. Dopo l'allarme è presto giunta sul posto l'ambulanza della Cri di Lecco inviata dalla centrale del 118, allertati anche I Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'auto avrebbe sbandato uscendo di strada e finendo contro un ostacolo. Sulla vettura viaggiavano un ragazzo di 24 anni e un uomo di 32. L'intervento di soccorso è stato portato avanti in codice giallo.