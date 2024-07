Incidente tra auto e moto a Pescate: tre feriti, soccorsi in azione d'urgenza

Schianto tra auto e moto a Pescate con tre persone coinvolte e i soccorsi scattati in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto in via Roma, lungo la Sp72, alle 18.15 di oggi, giovedì 4 luglio. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto con la massima urgenza l'elisoccorso decollato da Bergamo, tre ambulanze (Volontari del Soccorso di Calolziocorte, Croce San Nicolò di Lecco e Croce Bianca di Besana), oltre all'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.

Ancora frammentarie le informazioni a disposizione sull'accaduto. Dopo le prime cure portate sul posto, tutte le tre persone coinvolte - si tratta di due ragazzi di 19 e 20 anni, e di una donna di 44 - sono state trasferite in ospedale in codice giallo. Le condizioni dei feriti sono dunque apparse meno gravi rispetto allo spavento iniziale, ma comunque serie. Alle 19 (nel momento in cui stiamo scrivendo) le operazioni di soccorso e di trasferimento dei pazienti in ospedale sono ancora in corso. Non sono mancati disagi alla viabilità, considerata anche l'ora di punta.