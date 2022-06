Un'altra auto in fiamme: a Germanedo arrivano i pompieri

Auto in fiamme in via dell'Eremo nella serata di giovedì 9 giugno. Intorno alle 19.35 i pompieri sono intervenuti nel rione di Germanedo, a poca distanza dall'ospedale "Manzoni" di Lecco, per spegnere il rogo che si è mangiato una Peugeot 207 lasciata a parcheggiata a lato della strada. I vigili del fuoco si sono portati in loco con una squadra e un'autopompa serbatoio, utilizzata per sedare le fiamme.