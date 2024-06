Giovane investita in via Gorizia: ferita e ricoverata

Soccorsi al lavoro nella mattinata di Lecco. Poco prima delle 10 di venerdì 7 giugno una giovane di 24 anni è stata investita mentre si trovava sulle strisce pedonali in via Gorizia, nel tra i rioni di San Giovanni e Rancio Basso; nel sinistro stradale è stata coinvolta anche una motocicletta. La chiamata al Nue 112 ha portato alla mobilitazione dei soccorritori: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto i sanitari della Croce Rossa di Lecco e la Polizia locale, incaricata di gestire il traffico ed eseguire i rilievi dell'incidente.

La ragazza è stata stabilizzata, caricata sulla barella e trasferita in ospedale in codice verde. Sottoposto alle cure dei sanitari anche un uomo di 70 anni.