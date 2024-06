Ragazzina scende dal pullman e viene investita da un'automobile

Corsa dei soccorsi in corso Carlo Alberto. I fatti risalgono al primo pomeriggio di sabato 8 giugno: intorno alle 14.30 una ragazza di soli 12 anni è stata investita lungo la frequentata arteria che collega il rione di Maggianico al resto del capoluogo; secondo quanto appreso, la giovane era appena scesa da un autobus di linea quando è stata colpita da un'automobile in transito in direzione nord.

La chiamata al Nue 112 ha portato alla mobilitazione di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono stati inviati i sanitari della Croce Rossa Valsassina, unitamente a un'automedica e a una pattuglia della Polizia locale; gli agenti hanno eseguito i rilievi, gestito la viabilità e interrogato le persone coinvolte, compreso l'autista del pullman.