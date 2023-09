Incidente a Laorca: auto si ribalta, coinvolta coppia di anziani

Incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato, a Lecco: un'auto si è ribaltata in via Paolo VI, coinvolta un'anziana coppia: un uomo di 84 anni e una donna di 80.

Il sinistro si è verificato nel rione di Laorca poco prima delle 11. Immediata è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi e forze di soccorso: due ambulanze della Croce rossa di Lecco e di Valmadrera, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Lecco per i rilievi del caso.

Le persone sono state inizialmente valutate in codice rosso, ma le loro condizioni per fortuna sono risultate meno gravi del previsto. I sanitari li hanno accompagnato in ospedale in codice verde.