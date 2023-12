Perde il controllo dell'auto e si ribalta: trasportato in ospedale

Incidente in via Roma, sulla Provinciale 51 a Casatenovo, nella tarda mattinata di oggi, martedì 26 dicembre. Un 37enne alla guida della propria auto ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato a lato della carreggiata.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: sul posto sono state invate l'ambulanza dei Volontari di Vimercate e l'automedica.

Valutato in un primo momento in codice rosso, l'uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire la dinamica del sinistro.