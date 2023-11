Auto si ribalta sul lungolago a Lecco: conducente in ospedale

Incidente sul lungolago di Lecco nel tardo pomeriggio di sabato. Un'automobile si è ribaltata nel tratto di Lungolario Isonzo, la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute poco dopo sulla scena. Probabile che il conducente abbia sterzato e frenato di colpo, in un punto in cui di solito la velocità non è elevata e il traffico intenso.

Sul posto sono giunti i vigili del Comune di Lecco e i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo ribaltato.

L'automobilista, un 63enne, è stato raggiunto e medicato dal personale dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. In un primo momento è stato valutato in codice giallo, quindi in codice verde per il trasporto in ospedale.