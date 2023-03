Furgone si ribalta, giovane automobilista finisce in ospedale

Incidente stradale a metà mattina a Nibionno. Il sinistro si è verificato in via Vittorio Veneto e ha coinvolto un veicolo condotto da un ragazzo di 22 anni, che per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine si è ribaltata finendo a lato della carreggiata.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba e un'autoinfermieristica. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco di Lecco per rimuovere il mezzo ribaltato.

Il 22enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo (dopo l'iniziale mobilitazione in rosso): nello schianto ha rimediato un trauma facciale e a un braccio.