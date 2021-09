Si ribalta nel buio sulla Ballabio-Resinelli: paura per un 66enne, è in ospedale

Soccorsi in codice rosso lungo la Ballabio-Resinelli. Intorno alle ore 23 di mercoledì 1 settembre un uomo di 66 anni si è ribaltato all'altezza del primo tornante, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario con il codice più grave: fortunatamente, però, l'uomo non avrebbe rimediato gravi conseguenze a livello fisico, come potuto appurare dai volontari della Croce Rossa di Lecco dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco per procedere con l'estrazione dall'abitacolo della sua autovettura.

Il ricovero

Sul posto, comunque, si era preventivamente portato anche un equipaggio giunto a bordo di un'automedica; l'uomo è stato ricoverato in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Saranno invece i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro stradale.